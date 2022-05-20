В Энергодаре пожарная часть вышла на протест рашистам, похитившим начальника части Виталия Трояна
10:08 20 мая Киев, Украина
Бойцы пожарной части в Энергодаре
вышли на масштабную акцию протеста после похищения оккупантами 18 мая начальника 1 государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна.
Фото и видео протестной акции обнародовал в Телеграме
городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
"В Энергодаре продолжаются похищения работников разных сфер. В том числе и людей, которые оберегают наш город от пожаров, чрезвычайных ситуаций и спасают жизнь! 18 мая, примерно в 12.00, оккупанты приехали в пожарную часть ДПРЧ-13 и провели обыск в кабинете начальника 1 государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна. Опечатали кабинет и вывезли его в неизвестном направлении! ", - написал Орлов.
Как предполагают работники, оккупанты предлагали руководителю отряда начать работу под флагом рф.
После чего спасатели устроили масштабную акцию протеста.
"Весь личный состав с автомобильной техникой выстроился в центре города возле ДК «Современник». Оккупанты применили силовые методы к спасателям. Происходит избиение людей и повреждение пожарно-спасательной техники!", - написал Орлов.
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