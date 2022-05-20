В Энергодаре пожарная часть вышла на протест рашистам, похитившим начальника части Виталия Трояна

"В Энергодаре продолжаются похищения работников разных сфер. В том числе и людей, которые оберегают наш город от пожаров, чрезвычайных ситуаций и спасают жизнь! 18 мая, примерно в 12.00, оккупанты приехали в пожарную часть ДПРЧ-13 и провели обыск в кабинете начальника 1 государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна. Опечатали кабинет и вывезли его в неизвестном направлении! ", - написал Орлов.