В Энергодар направляется около 100 единиц российской техники

"На блокпосту идет бой. Наши ребята сопротивляются и делают все от них зависящее, чтобы дальше враг не прошел. По предварительной информации на ул. Каштановой при обстреле пострадали несколько домов. Есть ли раненные, сейчас уточняется", - написал городской голова Дмитро Орлов.