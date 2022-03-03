В Энергодар направляется около 100 единиц российской техники
17:21 03 Март Киев, Украина
Российские оккупанты на большой колонне военной техники обстреляли блокпост и применили оружие против мирного населения Энергодара.
"На блокпосту идет бой. Наши ребята сопротивляются и делают все от них зависящее, чтобы дальше враг не прошел. По предварительной информации на ул. Каштановой при обстреле пострадали несколько домов. Есть ли раненные, сейчас уточняется", - написал городской голова Дмитро Орлов.
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