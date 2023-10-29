В Египте масштабная авария на автобане унесла десятки жизней

12:15 29 октября Киев, Украина

Жуткая масштабная авария на автомобильном шоссе произошла в Египте. В загоревшихся автомобилях пассажиры сгорали живьем. По сообщению телеканала Sky News, всего в этом ДТП погибли 32 человека и еще 63 пострадали.

Указано, что в ДТП попали пассажирский автобус и другие транспортные средства. Они столкнулись в районе Бехейра на автобане, соединяющем столицу Каир с Александрией.

По данным СМИ, причиной аварии стала утечка смазки из одного из автомобилей. Остальные машины столкнулись с ним и загорелись.

Напомним, на днях российские оккупанты на автомобиле Урал врезались в легковушку на территории так называемой "ДНР". В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе один ребенок.