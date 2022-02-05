В ДТП с участием трактора погиб 6-летний ребенок

15:59 13 Май Киев, Украина

Под Черновцами в селе Большая Буда произошло ДТП со смертельным исходом, 43-летний мужчина, управляя трактором, допустил его опрокидывание, в результате чего погибла 6-летняя пассажирка. 
 
Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 13 мая.

Сообщение о ДТП поступило в полицию от фельдшера первичной медико-санитарной помощи села Байрак.
 
На место происшествия сразу выехали сотрудники Следственного управления Нацполиции в Черновицкой области, следственно-оперативная группа отделения полиции №4 (г. Герца) Черновицкого районного управления полиции, а также сотрудники ювенальной полиции. 
 
Правоохранители установили, что 43-летний житель села Большая Буда  управлял трактором, но допустил его опрокидывание. Во время ДТП погибла юная пассажирка транспортного средства.

Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины).

В свою очередь СМИ уточняют, что в тракторе находились отец и дочь. Мужчина обрабатывал участок земли. В аварии он не пострадал. Во время ДТП был трезв.