В ДТП пострадал несовершеннолетний: В Сарненском районе, 16 ноября, водитель мотоцикла влетел под колеса пассажирского автобуса (ФОТО)

13:59 17 Ноябрь Киев, Украина

На проезжей части в селе Малое Вербче Сарненского района Ровненской области погиб несовершеннолетний. Пострадавший вел двухколёсный транспорт в отсутствии обязательных средств защиты.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровненской области.

Звонок в дежурную часть полиции поступил вечером, 16 ноября, в 19:10. Стало известно, что произошла авария: в селе Малое Вербче на одной из улиц под колеса автобуса влетел мотоцикл. В результате столкновения мотоцикла с пассажирским автобусом подросток погиб на месте.

На место ДТП выехала следственная группа. По прибытии было установлено, что водитель мотоцикла Lifan, 16-летний житель села Большое Вербче не смог сориентироваться на проезжей части, вследствие чего произошло столкновение с припаркованным автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, мотоцикл от удара отбросило на проезжую часть дороги, где в это время двигался пассажирский автобус.

Водитель мотоцикла от удара погиб на месте. Второго пассажира, 15-летнего парня, скорая помощь доставила в Сарненскую больницу с черепно-мозговой травмой и ушибами.

Полиция установила, что в результате несоблюдения правил безопасности дорожного движения, — погиб водитель мотоцикла. Оба парня были без мотошлемов.