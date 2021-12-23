В ДТП погиб водитель, везший умерших от COVID

13:32 15 Апрель Киев, Украина

Сегодня рано утром в результате лобового столкновения с грузовиком, погиб водитель микроавтобуса, везший тела умерших от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.



15 апреля, около 6:05 на автодороге Н-11 "Николаев - Днепр" возле с. Михайло-Ларино произошло столкновение грузового автомобиля почты Фотон Кобальт и микроавтобуса Fiat Scudo, 31-летний водитель которого перевозил шесть тел умерших от COVID (в гробах).



В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Fiat от полученных телесных повреждений скончался на месте. 46-летний водитель автомобиля Фото Кобальт, получил травмы и был госпитализирован.



Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.



Событие квалифицировано по признакам ч. 2 ст. 286 УК "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорт лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".