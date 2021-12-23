В ДТП погиб водитель, везший умерших от COVID

Сегодня рано утром в результате лобового столкновения с грузовиком, погиб водитель микроавтобуса, везший тела умерших от коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.
15 апреля, около 6:05 на автодороге Н-11 "Николаев - Днепр" возле с. Михайло-Ларино произошло столкновение грузового автомобиля почты Фотон Кобальт и микроавтобуса Fiat Scudo, 31-летний водитель которого перевозил шесть тел умерших от COVID (в гробах).
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Fiat от полученных телесных повреждений скончался на месте. 46-летний водитель автомобиля Фото Кобальт, получил травмы и был госпитализирован.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
Событие квалифицировано по признакам ч. 2 ст. 286 УК "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорт лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".
15 апреля, около 6:05 на автодороге Н-11 "Николаев - Днепр" возле с. Михайло-Ларино произошло столкновение грузового автомобиля почты Фотон Кобальт и микроавтобуса Fiat Scudo, 31-летний водитель которого перевозил шесть тел умерших от COVID (в гробах).
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Fiat от полученных телесных повреждений скончался на месте. 46-летний водитель автомобиля Фото Кобальт, получил травмы и был госпитализирован.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
Событие квалифицировано по признакам ч. 2 ст. 286 УК "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорт лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".
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