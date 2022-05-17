В ДТП на Одесчине погибли трое правоохранителей 

20:48 13 августа Киев, Украина

В селе Заря Одесской области, служебный автомобиль, в котором находились правоохранители, слетел в кювет, трое погибли, один травмирован.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 13 августа.

«По предварительной информации, служебная автомашина с командированными сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области по дороге из города Татарбунары в поселок городского типа Сарату, в селе Заря„слетела“ с дороги и перевернулась, — сообщили в региональном главке Нацполиции. — В результате трое полицейских погибли, еще один серьезно травмирован».

Обстоятельства аварии сейчас устанавливаются. На месте работают правоохранители, спасатели и медики.