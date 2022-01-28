В ДТП на Буковине погиб 10-летний ребенок

20:23 10 Май Киев, Украина

В селе Тарашаны Черновицкого района, под управлением 35-летнего мужчины перевернулся автомобиль, в результате аварии погибла 10-летняя девочка, 11-летний мальчик с травмами доставлен в больницу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

"Сегодня, 10 мая, в селе Тарашаны Черновицкого района перевернулся автомобиль Volkswagen. В результате ДТП погибла 10-летняя пассажирка авто. По предварительной информации, 11-летний пассажир получил травмы головы и ушибы. Медики доставили пострадавшего в больницу для оказания помощи", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что, по предварительной информации, 35-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги, и его автомобиль перевернулся.



В настоящее время полицейские решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.