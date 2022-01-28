В ДТП на Буковине погиб 10-летний ребенок

В селе Тарашаны Черновицкого района, под управлением 35-летнего мужчины перевернулся автомобиль, в результате аварии погибла 10-летняя девочка, 11-летний мальчик с травмами доставлен в больницу.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.
В полиции отмечают, что, по предварительной информации, 35-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги, и его автомобиль перевернулся.
В настоящее время полицейские решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
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