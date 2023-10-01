В Дружковке Донецкой области удалось спасти из-под завалов дома целую семью

12:29 01 октября Киев, Украина

Во время ночной массированной атаки российской армии 1 октября в Дружковской общине Донбасса под завалами разбитого ракетой дома оказалась целая семья. К счастью, как сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, всех четырех членов семьи удалось спасти.

"По данным следствия, в ночь на 1 октября 2023 года российская армия ударила по с. Кондратовке Дружковской городской общины. От средства поражения, вероятно, ракеты комплекса С-300, пострадал частный сектор. В результате разрушения одного из жилых домов получила телесные повреждения целая семья - 40-летний мужчина с 36-летней женой и их 16-летний сын с бабушкой 57 лет. Из-под завалов полностью разрушенного дома раненых достал сосед - сотрудник спасательной службы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате обстрела повреждены 15 частных жилых домов и хозяйственных построек.

Напомним, ночью в Херсонскую область россияне сбросили 10 авиабомб, а также ударили по Умани. А на Черниговщине во время обстрела был ранен подросток.