В Донецкой области водитель сбил троих человек

17:04 03 Май Киев, Украина

На Донетчине водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух малолетних детей и мужчину, последний скончался от тяжелых травм.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что 1 мая, около 19:30, 23-летний житель Покровска, находясь за рулем автомобиля марки Geely в состоянии алкогольного опьянения допустил во время движения задним ходом наезд кузовом автомобиля на двух малолетних детей и мужчину, которые находились на обочине", - говорится в сообщении.

В результате были травмированы девятилетний мальчик, 13-летняя девочка и ее 45-летний отец. У детей диагностировали ушибы.



Мужчина с тяжелыми телесными повреждениями был госпитализирован. Он умер в реанимационном отделении городской больницы на следующий день.



Открыто уголовное производство.