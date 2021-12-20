В Донецкой области водитель сбил троих человек

На Донетчине водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух малолетних детей и мужчину, последний скончался от тяжелых травм.
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
В результате были травмированы девятилетний мальчик, 13-летняя девочка и ее 45-летний отец. У детей диагностировали ушибы.
Мужчина с тяжелыми телесными повреждениями был госпитализирован. Он умер в реанимационном отделении городской больницы на следующий день.
Открыто уголовное производство.
Мужчина с тяжелыми телесными повреждениями был госпитализирован. Он умер в реанимационном отделении городской больницы на следующий день.
Открыто уголовное производство.
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