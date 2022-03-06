В Донецкой области СБУ обнаружила тайник с "оружием Гиркина"

Служба безопасности Украины выявила в Донецкой области замаскированный схрон с оружием и боеприпасами, оставленный боевиками группировки террориста Гиркина.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Сообщается, что по оперативной информации, арсенал был создан в 2014 году для незаконного вооруженного формирования Игоря Гиркина.
Тайник был оборудован под фундаментом заброшенного здания в селе Стародубовка возле Славянска.
Правоохранители изъяли из тайника 23 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами, 11 реактивных противотанковых гранат РПГ, более 4 тысяч патронов калибра 5,45.
Проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к обустройству тайника и незаконного оборота оружия.
Сообщается, что по оперативной информации, арсенал был создан в 2014 году для незаконного вооруженного формирования Игоря Гиркина.
Тайник был оборудован под фундаментом заброшенного здания в селе Стародубовка возле Славянска.
Правоохранители изъяли из тайника 23 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами, 11 реактивных противотанковых гранат РПГ, более 4 тысяч патронов калибра 5,45.
Проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к обустройству тайника и незаконного оборота оружия.
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