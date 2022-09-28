В Донецкой области рашисты обстреляли школу, где гражданские скрывались от обстрелов

Утром 28 сентября россияне ударили по школе в селе Николаевка Донецкой области, где скрывались от обстрелов 12 человек. Кроме того, за сутки в области погибли 5 мирных жителей.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, стены здания обрушились, однако убежище выдержало. Пострадавших нет, продолжаются поиски одной сотрудницы школы. Кириленко добавил, что здание не является военным объектом и в очередной раз призвал гражданских выезжать из Донбасса.
Глава ОВА сообщил, что за 27 сентября россияне убили 4 мирных жителя в Кураховке и одного в Бахмуте, 10 человек получили ранения.
Ночью россияне время от времени стреляли по старой части Авдеевки, по Марьинке, Красногоровке, Георгиевке и Новомихайловке в Марьинском обществе, а также по Одрадовке и станции Майорск в Светлодарской общине. По предварительной информации, без жертв. Накануне вечером артобстрел потерпел Торецк – пострадавших нет, но повреждены 2 дома.
Глава ОВА сообщил, что за 27 сентября россияне убили 4 мирных жителя в Кураховке и одного в Бахмуте, 10 человек получили ранения.
Ночью россияне время от времени стреляли по старой части Авдеевки, по Марьинке, Красногоровке, Георгиевке и Новомихайловке в Марьинском обществе, а также по Одрадовке и станции Майорск в Светлодарской общине. По предварительной информации, без жертв. Накануне вечером артобстрел потерпел Торецк – пострадавших нет, но повреждены 2 дома.
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