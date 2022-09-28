В Донецкой области рашисты обстреляли школу, где гражданские скрывались от обстрелов

11:51 28 сентября Киев, Украина

Утром 28 сентября россияне ударили по школе в селе Николаевка Донецкой области, где скрывались от обстрелов 12 человек. Кроме того, за сутки в области погибли 5 мирных жителей.



Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

“Обстрел (по предварительной информации, ракетой С-300) произошел около 5 утра, в хранилище того времени находились двенадцать человек, среди которых двое детей и человек с инвалидностью. Оккупанты целили прямо в здание школы”, – написал Кириленко.

По его словам, стены здания обрушились, однако убежище выдержало. Пострадавших нет, продолжаются поиски одной сотрудницы школы. Кириленко добавил, что здание не является военным объектом и в очередной раз призвал гражданских выезжать из Донбасса.



Глава ОВА сообщил, что за 27 сентября россияне убили 4 мирных жителя в Кураховке и одного в Бахмуте, 10 человек получили ранения.



Ночью россияне время от времени стреляли по старой части Авдеевки, по Марьинке, Красногоровке, Георгиевке и Новомихайловке в Марьинском обществе, а также по Одрадовке и станции Майорск в Светлодарской общине. По предварительной информации, без жертв. Накануне вечером артобстрел потерпел Торецк – пострадавших нет, но повреждены 2 дома.