В Донецкой области грузовик оккупантов раздавил маршрутку, много жертв

12:04 07 декабря Киев, Украина

На оккупированной территории Донецкой области грузовик с буквой V российских захватчиков врезался в маршрутку, в результате ДТП погибло 16 человек, еще трое пострадали.

ДТП произошло 7 декабря между Шахтерском и Торезом, сообщает ряд СМИ.





Украинский журналист Денис Казанский также обнародовал в своем Twitter-аккаунте видео, снятое на месте аварии.

«Шансов выжить у пассажиров было немного. Нисколько не сомневаюсь, что виноватыми объявят самих гражданских, а убийцам жителей Донбасса ничего не будет. Вот увидите», — добавил Казанский.

На трассе между Шахтерском и Торезом грузовик российских оккупантов раздавил маршрутку. Погибли 16 человек. По предварительной информации, все погибшие - гражданские, пассажиры микроавтобуса. Судя по видео, шансов у них не было. pic.twitter.com/pO2dAN78hL — Денис Казанський (@den_kazansky) December 7, 2022

Как пишут местные СМИ, по предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу. Сейчас место аварии оцеплено. Сообщается, что 3 человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии.



На месте ДТП работали сотрудники так называемых "оперативных служб". Местные "правоохранители" устанавливают все обстоятельства аварии.



В местном Telegram-канале ЧП Донецк позже добавили, что виновен якобы сам водитель маршрутки. Он выжил в этом столкновении и сейчас находится в больнице.



Квазируководство "ДНР" пока никак не прокомментировали это происшествие.