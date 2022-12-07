В Донецкой области грузовик оккупантов раздавил маршрутку, много жертв

На оккупированной территории Донецкой области грузовик с буквой V российских захватчиков врезался в маршрутку, в результате ДТП погибло 16 человек, еще трое пострадали.
ДТП произошло 7 декабря между Шахтерском и Торезом, сообщает ряд СМИ.
Украинский журналист Денис Казанский также обнародовал в своем Twitter-аккаунте видео, снятое на месте аварии.
На трассе между Шахтерском и Торезом грузовик российских оккупантов раздавил маршрутку. Погибли 16 человек. По предварительной информации, все погибшие - гражданские, пассажиры микроавтобуса. Судя по видео, шансов у них не было. pic.twitter.com/pO2dAN78hL— Денис Казанський (@den_kazansky) December 7, 2022
Как пишут местные СМИ, по предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу. Сейчас место аварии оцеплено. Сообщается, что 3 человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
На месте ДТП работали сотрудники так называемых "оперативных служб". Местные "правоохранители" устанавливают все обстоятельства аварии.
В местном Telegram-канале ЧП Донецк позже добавили, что виновен якобы сам водитель маршрутки. Он выжил в этом столкновении и сейчас находится в больнице.
Квазируководство "ДНР" пока никак не прокомментировали это происшествие.
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