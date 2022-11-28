В Донецке загорелась нефтебаза

В захваченном Донецке утром 28 ноября сообщили о горении нефтебазы.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ, телеграмм-каналы оккупантов.
Пока нет подробностей пожара, но в соцсетях выкладывают фото и видео.
Местные жители пишут, что пылает "нефтебаза на Гвардейке".
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ, телеграмм-каналы оккупантов.
Пока нет подробностей пожара, но в соцсетях выкладывают фото и видео.
Местные жители пишут, что пылает "нефтебаза на Гвардейке".
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