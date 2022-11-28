В Донецке загорелась нефтебаза

12:40 28 ноября Киев, Украина

В захваченном Донецке утром 28 ноября сообщили о горении нефтебазы.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ, телеграмм-каналы оккупантов.

Пока нет подробностей пожара, но в соцсетях выкладывают фото и видео.

Местные жители пишут, что пылает "нефтебаза на Гвардейке".