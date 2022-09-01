В Донецке произошел взрыв и пожар на складе боеприпасов армии рф

22 августа рано утром на территории временно оккупированного россиянами Донецка случился взрыв и пожар на очередном складе боеприпасов армии рф.
Местные жители выкладывают ролики со вспышками и детонацией в районе бывшего супермаркета "Ашан".
Причина подрыва арсенала неизвестна.
На кадрах видны характерные разлеты горящих боеприпасов.
Причина подрыва арсенала неизвестна.
На кадрах видны характерные разлеты горящих боеприпасов.
Вот как все выглядит с дрона рано утром. Видео сняли военные пропагандисты врага.
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