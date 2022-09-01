В Донецке произошел взрыв и пожар на складе боеприпасов армии рф

12:12 22 августа Киев, Украина

22 августа рано утром на территории временно оккупированного россиянами Донецка случился взрыв и пожар на очередном складе боеприпасов армии рф.

Местные жители выкладывают ролики со вспышками и детонацией в районе бывшего супермаркета "Ашан".



Причина подрыва арсенала неизвестна.



На кадрах видны характерные разлеты горящих боеприпасов.

Вот как все выглядит с дрона рано утром. Видео сняли военные пропагандисты врага.