В Донецке при обстреле был ранен экс-глава Роскосмоса Рогозин

Дмитрий Рогозин и сопровождавшие его лица ранены при обстреле гостиницы в Донецке. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на его помощника.
Как отмечает российское СМИ, угрозы жизни Рогозина нет.
Российский Telegram-канал Mash также публикует кадры из ресторана, в котором на момент обстрела гостиницы, находился Рогозин. Отмечается, что он праздновал там свой день рождения.
Ресторан Шеш-Беш, в котором Рогозин праздновал день рождения, находится на первом этаже гостиницы в Ленинском районе Донецка.
Напомним, кремль может создать новый "федеральный округ" - "Крымский", его может возглавить Рогозин.
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