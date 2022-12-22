В Донецке при обстреле был ранен экс-глава Роскосмоса Рогозин

07:22 22 декабря Киев, Украина

Дмитрий Рогозин и сопровождавшие его лица ранены при обстреле гостиницы в Донецке. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на его помощника.

"Экс-глава Роскосмоса получил ранение в спину и был госпитализирован. Сопровождавшие его лица также получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Как отмечает российское СМИ, угрозы жизни Рогозина нет.

Российский Telegram-канал Mash также публикует кадры из ресторана, в котором на момент обстрела гостиницы, находился Рогозин. Отмечается, что он праздновал там свой день рождения.

Ресторан Шеш-Беш, в котором Рогозин праздновал день рождения, находится на первом этаже гостиницы в Ленинском районе Донецка.

Напомним, кремль может создать новый "федеральный округ" - "Крымский", его может возглавить Рогозин.