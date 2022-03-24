В ДНР сепаратистами был задержан патруль ОБСЕ

12:51 30 октября Киев, Украина

29 октября, на блокпосту в Донецкой области российские военные задержали патруль миссии ОБСЕ . Сепаратисты продержали сотрудников ОБСЕ около двух часов, сославшись на "необходимость разрешения от своих командиров" для их дальнейшего передвижения.

Об этом сообщает СММ в своем отчете.

"Примерно в 12:15 29 октября на блокпосту возле населенного пункта Еленовка (неподконтрольный правительству Украины, 23 км на юго-запад от Донецка), сославшись на "необходимость разрешения от своих командиров", члены вооруженных формирований задержали патруль миссии в составе семи сотрудников на четырех автомобилях, которые направлялись из Донецка в подконтрольные правительству районы", - говорится в отчете.

В то же время, примерно в 14:10, ориентировочно через два часа задержки, патрулю миссии разрешили проехать, после чего патруль двинулся дальше в направлении нулевого блокпоста сепаратистов, размещенного приблизительно в 2,5 км на юго-запад от Еленовки.



Наблюдатели отмечают, что такая задержка доступа усиливает ограничение свободы передвижения СММ через линию соприкосновения, препятствуя выполнению мандата миссии.