В ДНР сепаратистами был задержан патруль ОБСЕ

29 октября, на блокпосту в Донецкой области российские военные задержали патруль миссии ОБСЕ. Сепаратисты продержали сотрудников ОБСЕ около двух часов, сославшись на "необходимость разрешения от своих командиров" для их дальнейшего передвижения.
Об этом сообщает СММ в своем отчете.
В то же время, примерно в 14:10, ориентировочно через два часа задержки, патрулю миссии разрешили проехать, после чего патруль двинулся дальше в направлении нулевого блокпоста сепаратистов, размещенного приблизительно в 2,5 км на юго-запад от Еленовки.
Наблюдатели отмечают, что такая задержка доступа усиливает ограничение свободы передвижения СММ через линию соприкосновения, препятствуя выполнению мандата миссии.
Наблюдатели отмечают, что такая задержка доступа усиливает ограничение свободы передвижения СММ через линию соприкосновения, препятствуя выполнению мандата миссии.
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