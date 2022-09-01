В Днепровский район ночью прилетели две ракеты Х-22

11:08 24 августа Киев, Украина

В Днепровский район  прилетели две ракеты Х-22.

 
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
 
"Ночь была сплошной воздушной тревогой… По нам били ракетами, "Градами" и "Ураганами"… Российская армия накрыла огнем три района – Днепровский, Никопольский и Криворожский. В Днепровский район прилетели две вражеские ракеты Х-22. Взрыв вызвал пожар. Пожарные пламя погасили. Информация о погибших и пострадавших выясняется"- Валентин Резниченко.

Глава ОВА сообщил также, что Никопольский район россияне четыре раза обстреляли из тяжелой артиллерии и "Градов".