В Днепровский район ночью прилетели две ракеты Х-22

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь была сплошной воздушной тревогой… По нам били ракетами, "Градами" и "Ураганами"… Российская армия накрыла огнем три района – Днепровский, Никопольский и Криворожский. В Днепровский район прилетели две вражеские ракеты Х-22. Взрыв вызвал пожар. Пожарные пламя погасили. Информация о погибших и пострадавших выясняется"- Валентин Резниченко.