В Днепровский район ночью прилетели две ракеты Х-22
11:08 24 августа Киев, Украина
В Днепровский район прилетели две ракеты Х-22.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Ночь была сплошной воздушной тревогой… По нам били ракетами, "Градами" и "Ураганами"… Российская армия накрыла огнем три района – Днепровский, Никопольский и Криворожский. В Днепровский район прилетели две вражеские ракеты Х-22. Взрыв вызвал пожар. Пожарные пламя погасили. Информация о погибших и пострадавших выясняется"- Валентин Резниченко.
Глава ОВА сообщил также, что Никопольский район россияне четыре раза обстреляли из тяжелой артиллерии и "Градов".
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