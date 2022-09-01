В Днепропетровской области под вражескими обстрелами погибли 11 человек

Ночью 10 августа российские оккупанты нанесли удары по Днепропетровской области, под вражескими обстрелами в Марганце и Высшетарасовке Никопольского района погибли 11 человек. Еще 13 получили ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
В Марганце 10 человек погибли, 11 пострадали. Десять – в больнице, семеро из них тяжелые. Повреждены более 20 многоэтажек, ЦПАУ, дворец культуры, общежитие,
две школы, здание горсовета и еще несколько админпомещений. Выведена из строя линия электропередач. Несколько тысяч марганчан без света.
В Вышетарасовке Мировской громады погибла одна женщина. Ее дом полностью разрушен вражеским снарядом. Пострадали супруги. Женщина с ранениями в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Муж лечится дома. В селе повреждены 11 частных домов и газопровод. До тысячи людей без газа.
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