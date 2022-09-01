В Днепропетровской области под вражескими обстрелами погибли 11 человек

09:48 10 августа Киев, Украина

Ночью 10 августа российские оккупанты нанесли удары по Днепропетровской области, под вражескими обстрелами в Марганце и Высшетарасовке Никопольского района погибли 11 человек. Еще 13 получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Трагическая ночь... Враг дважды обстрелял Никопольский район из "Градов". Направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов. Сознательно и коварно ударил, когда люди спали в своих домах. Под огонь попали Марганец и Мировская громада", - сообщил он.

В Марганце 10 человек погибли, 11 пострадали. Десять – в больнице, семеро из них тяжелые. Повреждены более 20 многоэтажек, ЦПАУ, дворец культуры, общежитие,

две школы, здание горсовета и еще несколько админпомещений. Выведена из строя линия электропередач. Несколько тысяч марганчан без света.

В Вышетарасовке Мировской громады погибла одна женщина. Ее дом полностью разрушен вражеским снарядом. Пострадали супруги. Женщина с ранениями в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Муж лечится дома. В селе повреждены 11 частных домов и газопровод. До тысячи людей без газа.