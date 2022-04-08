В Днепропетровской области мужчина изрезал двухлетнего сына сожительницы - мальчик чудом остался жив

В Днепре и области объявили в розыск гражданина Украины, который нанес колото-резаные раны двухлетнему малышу. Мальчик остался жив, но находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает пресс-служба Криворожского райуправления полиции.
Отмечается, что мужчина изрезал ножом младшего ребенка. Его в тяжелом состоянии госпитализировали.
На данный момент правоохранители разыскивают злоумышленника. Решается вопрос о правовой квалификации преступления.
На данный момент правоохранители разыскивают злоумышленника. Решается вопрос о правовой квалификации преступления.
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