В Днепропетровской области мужчина изрезал двухлетнего сына сожительницы - мальчик чудом остался жив

16:34 07 июля Киев, Украина

В Днепре и области объявили в розыск гражданина Украины, который нанес колото-резаные раны двухлетнему малышу. Мальчик остался жив, но находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба Криворожского райуправления полиции.

"7 июля в полицию поступило сообщение от жительницы Софиевского района, о том, что ее бывший 28-летний сожитель закрылся в доме с ее двумя детьми двух и семи лет и угрожает расправой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина изрезал ножом младшего ребенка. Его в тяжелом состоянии госпитализировали.



На данный момент правоохранители разыскивают злоумышленника. Решается вопрос о правовой квалификации преступления.