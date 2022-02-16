В Днепропетровской области медики подделывали результаты ПЦР-тестов

Сотрудники СБУ разоблачили схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19, организованную медработниками одного из медучреждений Днепропетровской области.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 24 мая.
Чиновник одного из медучреждений Днепропетровской области вместе с представителями туроператоров внедрил схему выдачи фальшивых справок об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19 - их выдавали без проведения обследования пациента и соответствующих анализов. Инфицированный человек мог свободно получить справку, стоимостью до тысячи гривен - все зависело только от срочности ее получения.
Схема существовала с начала года, ежедневно выдавалось в среднем пять поддельных справок. Правоохранители разоблачили медработника при передаче заказчику восьми справок с отрицательными результатами тестов на имена людей, у которых даже не отбирался биоматериал для проведения тестирования.
Теперь устанавливаются другие причастные к незаконной сделке, а также все граждане, воспользовавшиеся нелегальными услугами медработника.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии