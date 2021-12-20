В Днепропетровской области 22 ноября произошло ДТП на дороге: водитель автомобиля госпитализирован (ФОТО)

В Каменском районе, в Днепропетровской области, в понедельник, 22 ноября, произошла дорожная авария с участием автомобиля Daewoo. В результате столкновения с деревом водителя легкового автомобиля госпитализировали.
Об этом стало известно в сообщении пресс-центра ГУ ГСЧС Украины.
В сообщении говорится, что в службу спасения поступил вызов в 00:31 о ДТП в Днепропетровской области Каменского района. На улице Героев Чернобыля в пгт. Кринички водитель получил увечья в результате столкновения с деревом.
На место происшествия были отправлен спасательные бригады дежурных отделений пожарно-спасательных частей в составе 9 человек и двух единиц спецтехники ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По прибытии на аварийный участок было предварительно установлено, что водитель легкового автотранспорта Daewoo-Lanos, 1986 года рождения, не справился с управлением на дороге и выехал с проезжей части, где столкнулся с деревом. В результате кузов машины был сильно деформирован – срочно нужна была деблокация водителя. Спасатели смогли извлечь пострадавшего из автомобиля специальной техникой и передать работникам экстренной помощи для дальнейшей госпитализации.
Водитель с переломами бедра был доставлен в отделение Каменской городской больницы.
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