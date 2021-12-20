В Днепропетровской области 22 ноября произошло ДТП на дороге: водитель автомобиля госпитализирован (ФОТО)

В Каменском районе, в Днепропетровской области, в понедельник, 22 ноября, произошла дорожная авария с участием автомобиля Daewoo. В результате столкновения с деревом водителя легкового автомобиля госпитализировали.

Об этом стало известно в сообщении пресс-центра ГУ ГСЧС Украины.

В сообщении говорится, что в службу спасения поступил вызов в 00:31 о ДТП в Днепропетровской области Каменского района. На улице Героев Чернобыля в пгт. Кринички водитель получил увечья в результате столкновения с деревом.