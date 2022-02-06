В Днепре жильцы многоэтажки нашли в своей квартире 700 летучих мышей

В сознании людей мыши, тараканы и мухи всегда были нежелательными соседями, с которыми нужно бороться. Также и летучие мыши часто своим видом вызывают у людей негативные эмоции. Но не нужно забывать, что именно они являются защитниками садов от порхающих в сумерках вредителей. Они охраняют насаждения тогда, когда птицы спят. На зиму летучие мыши впадают в спячку, найдя укромное место.

Жильцы одного многоэтажного дома в Днепре нашли в своей квартире огромное семейство оставшихся на зимовку летучих мышей. Как сообщили в ГСЧС, спасатели помогли хозяевам в отлове рукокрылых.

Дом, который облюбовали летучие мыши находится на жилом массиве Красный Камень. Как видно на фото, место для зимовки мышки выбрали под обшивкой балкона.

Прибывшие по адресу сотрудники ГСЧС выловили всех непрошенных жильцов. Их оказалось 719 особей. Летучих мышей заботливо переселили в коробки с отверстиями для дыхания и передали в руки волонтеров Харьковского центра спасения рукокрылых.

Если когда-нибудь и к вам прилетит необычный ночной гость, не пугайтесь, внешность и у людей бывает обманчивой. Постарайтесь обеспечить летучей мыши безопасность.