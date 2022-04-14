В Днепре зарезали мужчину, который попросил хулиганов не шуметь

Сегодня утром в одно из отделений полиции города Днепра поступило сообщение о покушении на жизнь 36-летнего мужчины. По приезду скорой и полиции мужчина скончался.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
Сообщение о преступлении поступило в отделение полиции № 1 Днепровского районного управления полиции сегодня, 19 июля, около 6 утра от жены погибшего.
Отмечается, что пострадавший сделал замечание неизвестным, которые громко вели себя возле его дома. В результате мужчина получил три ножевых ранения и скончался до приезда скорой помощи и полиции.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологическая служба. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Принимаются розыскные мероприятия для задержания неизвестных, которые причастны к нападению. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
"Просьба ко всем, кто был свидетелем происшествия или располагает какой-либо информацией по данному факту, обратиться в полицию на линию 102", - сказано в сообщении.
Сообщение о преступлении поступило в отделение полиции № 1 Днепровского районного управления полиции сегодня, 19 июля, около 6 утра от жены погибшего.
Отмечается, что пострадавший сделал замечание неизвестным, которые громко вели себя возле его дома. В результате мужчина получил три ножевых ранения и скончался до приезда скорой помощи и полиции.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологическая служба. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Принимаются розыскные мероприятия для задержания неизвестных, которые причастны к нападению. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
"Просьба ко всем, кто был свидетелем происшествия или располагает какой-либо информацией по данному факту, обратиться в полицию на линию 102", - сказано в сообщении.
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