В Днепре задержана женщина, помогавшая легализоваться в Украине террористам ДНР

17:03 09 Июнь Киев, Украина

Незаконная деятельность предприимчивой жительницы Днепра дала возможность более чем двадцати представителям террористической организации ДНР легализоваться на территории Украины.



Об этом сообщает пресс-центр Об этом сообщает пресс-центр СБУ

Женщина организовала нелегальный бизнес по подделке пакета документов для получения официального статуса переселенца. Среди ее "клиентов" были участники НВФ "ДНР".



Она оформляла клиентам, среди которых были и фигуранты санкционных списков, новые удостоверения, подтверждающие личность. В паспорта граждан Украины, чаще всего просроченные, вклеивали новые фотографии, а данные на обороте подтверждали поддельной печатью Государственной миграционной службы.



В документ вносились данные о регистрации места проживания, что позволяло получить статус переселенца. Сфальсифицированный пакет документов заказчики подавали в миграционную службу, где получали новые внутренние и заграничные паспорта.



По оперативным данным, противоправная деятельность длилась в течение года. За это время почти два десятка человек получили возможность легализоваться на территории Украины.



Правоохранители во время проведения санкционированного обыска по месту жительства организатора изъяли поддельные документы, печати и штампы государственных органов.



В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору схемы.



Продолжается досудебное следствие. Устанавливаются все лица, причастные к фальсификации документов, и заказчики, которые воспользовались незаконными услугами.