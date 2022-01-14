В Днепре выпускали поддельные продукты питания под брендами известных производителей

11:22 30 Апрель Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили деятельность группировки, которая организовала подпольный цех по изготовлению поддельных продуктов питания под брендами известных производителей

Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

В состав преступной группировки входило 5 жителей Днепропетровской области в возрасте от 28 до 47 лет, которые вели свою преступную деятельность с июня 2020 года.

В среднем злоумышленники ежемесячно изготавливали от 25 до 30 тонн фальсификата , который сбывался различным субъектам хозяйственной деятельности через интернет-магазин.

Готовую продукцию они маркировали фирменным наименованием известных брендов.

Чтобы легализовать свою продукцию, злоумышленники использовали подконтрольные им предприятия. Сбывали они свою продукцию оформляя по документам, как сырье для производства продуктов питания.



В данный момент полиция по данному факту открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара).