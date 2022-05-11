В Днепре, в развлекательном комплексе с бассейнами утонул ребенок

06:25 09 августа Киев, Украина

Странное поведение маленького мальчика, находящегося в бассейне, заметили сотрудники аквапарка. Они вытащили ребенка из воды и вызвали медиков, однако ребенка спасти не удалось, мальчик умер. Инцидент произошел в Днепре , в аквапарке Happy day.

Об этом в воскресенье, 8 августа, пишет Информатор со ссылкой на представителей заведения.



По предварительным данным, ребенок утонул в большом бассейне развлекательного комплекса Happy Day.



По данным издания Наше місто, мальчик приехал в аквапарк вместе с матерью.



"Мать отлучилась и пошла в другую сторону заведения. Со слов работника аквапарка, примерно в 18.00 персонал заметил, что ребенку в бассейне стало плохо, его вытащили и позвали медицинский персонал", - говорится в сообщении.



Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.