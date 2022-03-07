В Днепре сонный таксист столкнулся с маршруткой: пострадали шестеро

13:49 11 Октябрь Киев, Украина

Призыв «Водитель, не спи за рулем!» по-прежнему актуален. Именно по причине сна за рулем произошла масштабная авария в Днепре сегодня, 11 октября. Утром на Слобожанском проспекте Днепра произошло лобовое столкновение автомобиля Hyundai службы такси Uklon и Mercedes Sprinter. В результате столкновения пострадали оба водителя и четыре пассажира микроавтобуса.

Со слов полицейских, Mercedes Sprinter междугородней перевозки ехал по Слобожанскому проспекту в средней полосе в сторону правого берега. Hyundai двигался в противоположном направлении. Водитель такси рассказал правоохранителям, что он заснул за рулем и выехал на встречную полосу, из-за чего и произошло столкновение, – говорится в сообщении.

Указано, что сильнее всех травмировалась женщина, которая сидела рядом с водителем Mercedes.

На место оперативно приехали полицейские и медики. Из-за аварии оказались перекрыты три полосы движения. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Ранее на этой неделе сообщалось, что в Днепропетровской области микроавтобус Ford Transit сбил насмерть двух человек в городе Подгородное, который является пригородом Днепра.