В Днепре разоблачили преступный колл-центр

Мошеннический колл-центр уличили в Днепре, в котором, по данным следователей, более двухсот операторов похищали деньги у доверчивых граждан.
Они звонили людям, назывались работниками банков и узнавали пароли от карточек, а затем переводили все деньги на собственные счета.
Нанятые «операторы» имели специальные инструкции, как осуществлять психологическое давление во время беседы, чтобы доверчивые граждане предоставили им всю информацию.
В полиции говорят, среди жертв аферистов — граждане не только Украины, но и других государств. Размер нанесенного ущерба еще подсчитывают, он может достичь миллионнов гривен.
Они звонили людям, назывались работниками банков и узнавали пароли от карточек, а затем переводили все деньги на собственные счета.
Нанятые «операторы» имели специальные инструкции, как осуществлять психологическое давление во время беседы, чтобы доверчивые граждане предоставили им всю информацию.
В полиции говорят, среди жертв аферистов — граждане не только Украины, но и других государств. Размер нанесенного ущерба еще подсчитывают, он может достичь миллионнов гривен.
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