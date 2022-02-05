В Днепре разоблачили организаторов незаконного бизнеса по предоставлению секс-услуг

14:42 14 Май Киев, Украина

Преступная группа арендовала несколько квартир в городе Днепре и втянула в занятие проституцией около 20 молодых девушек.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.



Сообщается, что в состав преступной группы входил 24-летний мужчина и две женщины в возрасте 25 и 56 лет.



Они арендовали несколько квартир в Днепре и втянули в занятие проституцией около 20 молодых девушек. При этом организаторы шантажировали тех работниц, которые собирались порвать с интим-услугами. Злоумышленники жестко контролировали работу проституток и забирали большую часть их дохода.



В случае доказательства вины организаторов нелегального бизнеса, им грозит до семи лет тюремного заключения.



