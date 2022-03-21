В Днепре пытались украсть бюллетени с результатами голосования

14:25 27 октября Киев, Украина

В ночь с понедельника на вторник двое неизвестных вырвали из рук сотрудницы избирательной комиссии пакет с бюллетенями.



Полицейский преследовал похитителя, пока тот не выбросил украденное. Целостность мешка не была нарушена.

Случилось это возле здания городского совета.



По предварительной информации, одна из сотрудниц избирательной комиссии несла два опечатанных мешка с бюллетенями. К ней подбежали двое неизвестных в масках, схватили мешок и убежали.



Злоумышленников преследовал полицейский. Возле дома №14 на улице Воскресенской неизвестный выбросил мешок и скрылся. Правоохранитель вернул бюллетени комиссии, целостность мешка не нарушена.



