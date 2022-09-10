В Днепре правоохранители задержали женщину-агента ФСБ россии

12:59 10 сентября Киев, Украина

В Днепре правоохранители задержали женщину, которая корректировала огонь оккупантов и сдавала врагу разработки одного из предприятий ракетно-космической отрасли на Днепропетровщине. Об этом в субботу, 10 сентября, сообщает прокуратура области.

"На Днепропетровщине разоблачили агента ФСБ рф, которая передавала данные о стратегическом предприятии оборонной промышленности и расположении украинских военных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предательницей оказалась работница одного из предприятий ракетно-космической отрасли на Днепропетровщине.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали вражеского корректировщика. Киевлянин в течении двух месяцев передавал врагу через мессенджер информацию о расположении и движении на территории Киева подразделений и техники ВСУ.

Также СБУ разоблачила жительницу Днепропетровской области, которая передавала спецслужбам рф данные о расположении подразделений ВСУ, полученные от своего мужа-военного. Злоумышленница использовала своего мужа "втемную".