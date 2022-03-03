В Днепре обрушился двухэтажный дом

14:34 08 Октябрь Киев, Украина

Ночью, по неизвестным причинам, в Новокодацком районе города Днепр, обрушился двухэтажный жилой дом, хозяин госпитализирован.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

“8 октября в 3:53 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о разрушении 2-этажного жилого дома на улице Генерала Воливача Новокодацкого района города Днепр”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что по указанному адресу срочно направлено отделение 4 государственной пожарно-спасательной части 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

“По прибытию к месту вызова спасателями установлено, что по неизвестным причинам произошло разрушение 2-этажного кирпичного частного жилого дома. В результате разрушения также повреждены соседний дом: выбиты одно окно и поврежден фронтон”, — отмечается в сообщении.

Также при обследовании специалистами ГСЧС места происшествия, появился хозяин дома — мужчина, 1973 года рождения.

“Его осмотрели врачи и с диагнозом: ожоги рук и лица 1-й степени, ссадины, госпитализировали в Днепровскую городскую клиническую больницу № 2”, — информирует ГСЧС.

Отмечается, что горения не было. Причина разрушения устанавливается.



