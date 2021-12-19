В Днепре обезврежена вооруженная группа квартирных грабителей

14:24 04 Декабрь Киев, Украина

По данным пресс-службы МВД, полиция Днепра провела задержание и обезвредила вооруженную преступную группировку, которая состояла из трех иностранных граждан. Задержанные преступники подозреваются в совершении квартирной кражи и проверяются на причастность к другим имущественным преступлениям, совершенным на территории города и области.

В полицию 29 ноября обратился местный житель, который сообщил о краже значительной суммы денежных средств в разной валюте, на общую сумму более 400 тыс. гривен и золотых украшений в Соборном районе города.

Фигуранты путем повреждения оконных решеток и окон проникли в квартиру потерпевших и похитили имущество.

Правоохранители установили группу иностранцев, которые могут быть причастны к совершению ряда краж из квартир на территории Днепра и Днепропетровской области.

1 декабря были задержаны трое граждан другого государства в возрасте от 29 до 39 лет.

Во время ряда обысков по месту жительства и в автомобилях участников преступной группы полицейские изъяли три гранаты РГД 5, а также похищенное имущество потерпевших.

Фигурантам инкриминируют незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст. 263 УКУ) и кражу (ч. 3 ст. 185 УКУ).

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и им уведомлено о подозрении. Следствие продолжается.