В Днепре ночью взорвали «Ощадбанк»

11:32 17 Март Киев, Украина

Днепре неизвестные злоумышленники взорвали отделение "Ощадбанка" на проспекте Александра Поля, руководству банку придется сделать основательный ремонт и заменить банкомат.

Как сообщили местные жители, взрыв произошел в здании на проспекте Александра Поля около 3:20. По предварительным данным, эпицентр пришелся на банкомат у входа в отделение "Ощадбанка". На фотографиях можно заметить, что взрывная волна вынесла входную дверь, выбила стекла, разворотила банкомат и повредила интерьер.

К месту взрыва съехались сотрудники полиции, взрывотехники, следственно-оперативная группа, представители службы охраны. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и ищут виновных. Информации о пострадавших пока нет.