В Днепре неизвестный устроил стрельбу в военной части. Известно о четверых погибших. Видео

Сегодня рано утром в военной части на ПМС 20-летний солдат срочной службы расстрелял своих сослуживцев. По предварительной информации, четверо погибших, есть раненные.
Об этом сообщает "Информатор".
Об этом сообщает "Информатор".
Первые выстрелы были зафиксированы около 4 часов утра, все солдаты в это время спали, на улице было еще темно.
Парень вошел в оружейную комнату, взял автомат АК-47 с патронами, после чего начал стрелять в своих сослуживцев. В то время в караульном помещении было около 22 солдат. На данный момент информации о их здоровье нет.
Известно, что двое из них смогли выбежать на улицу и вызвать полицию.
Погибших, по предварительным данным, четверо. Еще один раненый. Стрелявшего на данный момент не нашли – видимо, он перелез через забор. В последний раз его видели на улице Макарова возле ракетно-космического колледжа. Он был одет в камуфляжную форму. Полиция предупреждает, что при нем может быть автомат и большое количество патронов.
Инцидент произошел на территории Южного машиностроительного завода. Территорию завода оцепили. Границы патрулируют. На предприятии работает спецотряд "ТОР". Гражданских не пускают на территорию завода.
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