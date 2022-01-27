В Днепре неизвестный устроил стрельбу в военной части. Известно о четверых погибших. Видео

07:41 27 Январь Киев, Украина

Сегодня рано утром в военной части на ПМС 20-летний солдат срочной службы расстрелял своих сослуживцев. По предварительной информации, четверо погибших, есть раненные.



Об этом сообщает "Информатор".



Первые выстрелы были зафиксированы около 4 часов утра, все солдаты в это время спали, на улице было еще темно.



Парень вошел в оружейную комнату, взял автомат АК-47 с патронами, после чего начал стрелять в своих сослуживцев. В то время в караульном помещении было около 22 солдат. На данный момент информации о их здоровье нет.



Известно, что двое из них смогли выбежать на улицу и вызвать полицию.



Погибших, по предварительным данным, четверо. Еще один раненый. Стрелявшего на данный момент не нашли – видимо, он перелез через забор. В последний раз его видели на улице Макарова возле ракетно-космического колледжа. Он был одет в камуфляжную форму. Полиция предупреждает, что при нем может быть автомат и большое количество патронов.



Инцидент произошел на территории Южного машиностроительного завода. Территорию завода оцепили. Границы патрулируют. На предприятии работает спецотряд "ТОР". Гражданских не пускают на территорию завода.