В Днепре мужчину обвиняют в сексуальном насилии над собственными детьми

13:49 03 августа Киев, Украина

Мать трех подростков написала заявление в полицию на своего бывшего супруга и отца их детей о том, что на протяжении нескольких лет мужчина совершал с детьми действия сексуального характера.

Об этом пишет днепропетровское издание Наше місто.



В регулярных изнасилованиях детей-подростков 12, 14 и 17 лет с 2016 года подозревают их 44-летнего отца.



Женщина утверждает, что все эти годы ее бывший муж вступал в связь с детьми как естественным, так и неестественным путем.



"По данному факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. На данный момент назначен комплекс соответствующих судебно-медицинских экспертиз. Продолжается досудебное расследование", - прокомментировала ситуацию старший инспектор по коммуникации Каменского районного управления полиции Елена Тимченко.



Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.