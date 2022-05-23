В Днепре масштабная авария с участием четырех грузовиков, есть жертвы

04:55 18 августа Киев, Украина

Как стало известно из сообщения на сайте Днепр Оперативный, вчера вечером, 17 августа, случилась крупная авария на Полтавском шоссе в Днепре. Грузовой автомобиль внезапно вырулил на встречную полосу, где столкнулся еще с тремя фурами. В масштабном ДТП погиб один человек и трое травмированы.

"По предварительной информации, один из грузовиков выехал на встречку - его водитель погиб. Троих пострадавших госпитализировали с различными травмами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что столкновение произошло недалеко от улицы Белградская около 20:30. В результате аварии одна из фур загорелась, остальные машины серьезно повреждены.

Из-за ДТП движение по шоссе затруднено в обе стороны. На месте работают все аварийные службы.

Ранее в Черкассах пьяный водитель насмерть сбил молодую девушку и травмировал еще шесть человек. Против него открыли уголовное производство.