В Днепре ликвидирована наркогруппировка, действовавшая «под крышей» правоохранителей

Служба безопасности Украины (СБУ) успешно провела операцию по ликвидации наркогруппировки в городе Днепр, которая массово сбывала психотропные вещества при содействии правоохранительных органов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, деятельность группировки координировали 4 чиновника одного из районных управлений Нацполиции в Днепропетровской области. Преступная группировка наладила продажу оптовых и розничных партий метамфетамина. Реализацию психотропов осуществляли через разветвленную сеть наркодилеров на территории региона.
Кроме того, злоумышленники обустроили «стационарный пункт» по сбыту запрещенных веществ в одном из городских СТО. Там клиентам разрешали сразу «попробовать» приобретенный «товар».
Таким образом, организаторы наркобизнеса ежемесячно получали более 1,5 млн грн прибыли.
В ходе комплексных мероприятий с привлечением сотрудников ЦСО «А» СБУ задержаны 9 участников преступной организации, включая упомянутые правоохранители.
В результате свыше 30 обысков по адресам проживания фигурантов, а также в местах сбыта психотропов обнаружено более 50 подготовленных к
продаже слип-пакетов с метамфетамином и другие доказательства преступлений.
В настоящее время задержанным сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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