В Днепре ликвидирована наркогруппировка, действовавшая «под крышей» правоохранителей

13:40 19 июня Киев, Украина

Служба безопасности Украины (СБУ ) успешно провела операцию по ликвидации наркогруппировки в городе Днепр , которая массово сбывала психотропные вещества при содействии правоохранительных органов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным следствия, деятельность группировки координировали 4 чиновника одного из районных управлений Нацполиции в Днепропетровской области. Преступная группировка наладила продажу оптовых и розничных партий метамфетамина. Реализацию психотропов осуществляли через разветвленную сеть наркодилеров на территории региона.



Кроме того, злоумышленники обустроили «стационарный пункт» по сбыту запрещенных веществ в одном из городских СТО. Там клиентам разрешали сразу «попробовать» приобретенный «товар».



Таким образом, организаторы наркобизнеса ежемесячно получали более 1,5 млн грн прибыли.



В ходе комплексных мероприятий с привлечением сотрудников ЦСО «А» СБУ задержаны 9 участников преступной организации, включая упомянутые правоохранители.





В результате свыше 30 обысков по адресам проживания фигурантов, а также в местах сбыта психотропов обнаружено более 50 подготовленных к

продаже слип-пакетов с метамфетамином и другие доказательства преступлений.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества.