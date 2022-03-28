В Днепре авто трижды переехало женщину

В Днепре авто Славута трижды переехало женщину-пешехода, после чего скрылось с места дорожно-транспортного происшествия.
Инцидент произошел утром 5 июля на улице Вологодской в Днепре. По информации очевидца, автомобиль наехал на женщину, которая переходила дорогу. Авто протащило ее около 20 метров, затем сдало назад и еще дважды переехало пострадавшую. Женщину 1976 года рождения госпитализировали в больницу им. Мечникова. Ее состояние тяжелое.
Автомобиль скрылся с места аварии, женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция вскоре обнаружила «Славуту» на улице Сакко, но за ее рулем уже был другой человек. По предварительной информации, виновник аварии сбежал.
Обстоятельства трагедии устанавливает полиция
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