В Днепре авто трижды переехало женщину

15:17 05 июля Киев, Украина

Днепре авто Славута трижды переехало женщину-пешехода, после чего скрылось с места дорожно-транспортного происшествия.

Инцидент произошел утром 5 июля на улице Вологодской в Днепре. По информации очевидца, автомобиль наехал на женщину, которая переходила дорогу. Авто протащило ее около 20 метров, затем сдало назад и еще дважды переехало пострадавшую. Женщину 1976 года рождения госпитализировали в больницу им. Мечникова. Ее состояние тяжелое.

Автомобиль скрылся с места аварии, женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция вскоре обнаружила «Славуту» на улице Сакко, но за ее рулем уже был другой человек. По предварительной информации, виновник аварии сбежал.

Обстоятельства трагедии устанавливает полиция





