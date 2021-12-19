В Днепре, 29 ноября, две легковушки столкнулись на перекрестке: оба водителя не пострадали (ФОТО, ВИДЕО)

Стало известно, что на перекрёстке улиц Рабочая и Уральская произошло дорожное происшествие, полиция Днепра официальную информацию еще не предоставила, но как skoda -i-nissan-sluzhby-taksi-opti/">сообщает «Информатор», столкновение серьёзное. К счастью, оба водителя не пострадали.

По предварительной информации известно, что водитель легкового автомобиля марки Skoda выворачивал с улицы Уральской на улицу Рабочую, в то время, когда на всей скорости по ней двигался автомобиль Nissan службы такси Opti. Очевидцы серьезной аварии помогли водителю такси выбраться из поврежденной машины.

От сильного удара при столкновении Nissan вылетел в остановку и смог остановиться только на тротуаре, а легковушку Skoda от удара развернуло. Обе машины сильно помяло. На дороге было много разбитого стекла и автозапчастей от помятых машин.