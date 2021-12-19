В Днепре, 25 ноября, спасатели вывели из задымленного подъезда женщину с ребенком

18:48 25 Ноябрь Киев, Украина

Сегодня, 25 ноября, в городе Днепр случился пожар в жилой квартире – пожарные спасли мать с ребенком. Об этом говорится в сообщении службы ГУ ГСЧС в городе Днепр.

"В Днепре по адресу Запорожское шоссе в 16-этажном доме горит квартира", - такое сообщение пожарные получили 25 ноября в 10:25. На место происшествия были отправлены 4 отделения пожарно-спасательных частей города Днепр, а именно: 40 человек личного состава и 7 единиц спецтехники ГУ ГСЧС в городе Днепр.

По прибытии было установлено, что квартира находится на 8 этаже. После проверки остальных жилых помещений спасатели определили, что в соседней квартире проживали мать с малолетним ребёнком.