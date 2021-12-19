В Днепре, 25 ноября, спасатели вывели из задымленного подъезда женщину с ребенком

Сегодня, 25 ноября, в городе Днепр случился пожар в жилой квартире – пожарные спасли мать с ребенком. Об этом говорится в сообщении службы ГУ ГСЧС в городе Днепр.
"В Днепре по адресу Запорожское шоссе в 16-этажном доме горит квартира", - такое сообщение пожарные получили 25 ноября в 10:25. На место происшествия были отправлены 4 отделения пожарно-спасательных частей города Днепр, а именно: 40 человек личного состава и 7 единиц спецтехники ГУ ГСЧС в городе Днепр.
По прибытии было установлено, что квартира находится на 8 этаже. После проверки остальных жилых помещений спасатели определили, что в соседней квартире проживали мать с малолетним ребёнком.
Они помогли безопасно вывести женщину и ребенка на улицу, приложив мокрую тряпку к дыхательным путям и дальше передать в руки медработникам экстренной помощи. После осмотра медицинским персоналом, выяснилось, что жизни матери и ребенка ничего не угрожало и госпитализация для них не потребовалась.
Другие жители соседней квартиры 8-го этажа: мужчина 1960 года рождения и девушка 2003 года рождения смогли самостоятельно покинуть квартиру и задымленный подъезд. Оба они были доставлены в ближайшую больницу с признаками отравления угарным газом.
По данным спасателей, в квартире возгорание площадью 30 кв. метров было полностью ликвидировали в 11:08.
Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии