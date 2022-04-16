В Дергачевском лицее №3 находятся на лечении инфекционной болезни 37 учащихся

В Дергачевском лицее №3 зафиксирована вспышка инфекционного заболевания, по своей этиологии напоминающая пищевую токсикоинфекцию либо острый гастроэнтероколит, об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра. Лабораторно диагнозы не подтверждены.
По состоянию на 19.11.2020 г. количество заболевших составляет 37 человек. Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении. Оказания медицинской помощи и медицинское наблюдение за контактными организовано и проводится медицинскими работниками КНП "ЦПМСД Дергачевского района" ДРР.
Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По словам заместителя председателя Дергачевской райгосадминистрации Константина Лызлова, больные — ученики разных классов.
По словам заместителя председателя Дергачевской райгосадминистрации Константина Лызлова, больные — ученики разных классов.
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