В Дергачевском лицее №3 находятся на лечении инфекционной болезни 37 учащихся

14:55 19 ноября Киев, Украина

В Дергачевском лицее №3 зафиксирована вспышка инфекционного заболевания, по своей этиологии напоминающая пищевую токсикоинфекцию либо острый гастроэнтероколит, об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра. Лабораторно диагнозы не подтверждены.



По состоянию на 19.11.2020 г. количество заболевших составляет 37 человек. Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении. Оказания медицинской помощи и медицинское наблюдение за контактными организовано и проводится медицинскими работниками КНП "ЦПМСД Дергачевского района" ДРР.

"С целью локализации и ликвидации вспышки, установления причин возникновения, факторов и путей передачи инфекции, источники возможного инфицирования 18.11.2020 специалистами Дергачевского межрайонной филиала нашего учреждения проведено эпидемиологическое расследование и санитарно-эпидемиологическое обследование вышеупомянутого заведения. Организован и проведен комплекс противоэпидемических мероприятий: заключительная дезинфекция, отбор проб воды и пищевых продуктов, смывов с объектов внешней среды, опросы и обследования больных и контактных лиц и др.", - сказано в сообщении.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.



По словам заместителя председателя Дергачевской райгосадминистрации Константина Лызлова, больные — ученики разных классов.