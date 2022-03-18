В Дергачах в Харьковской области продолжаются бои. Есть жертвы среди мирного населения. Разрушены дома

13:19 17 марта Киев, Украина

На территории Дергачевской тергромады Харьковской области продолжаются боевые действия, известно по меньшей мере о трех погибших и пятерых раненых жителях.



Об этом сообщил в Фейсбуке городской голова Дергачев Вячеслав Задоренко.



На территории общины продолжаются боевые действия, из-за которых страдает местное население. В течение суток 16 марта оккупационная армия интенсивно обстреливала жилые кварталы поселка Слатино.



Двое слатинчан погибли, еще пятеро получили тяжелые ранения. Под вечер активизировались обстрелы Дергачей, в результате которых разрушены несколько частных домов. Есть информация, по меньшей мере, об одном погибшем в городе. Некоторые скрывавшиеся в подвалах люди оказались под завалами. Работники ГСЧС сейчас осуществляют меры по спасению этих лиц и ликвидации последствий вражеских бомбардировок", - написал Задоренко.



