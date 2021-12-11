В Департаменте миграционной полиции рассказали о мигрантах и их правонарушениях

Только на протяжении января-марта текущего года было задержано свыше 70 нелегальных мигрантов, большинство из них оказались выходцами из Бангладеш, Турции, Афганистана и Индии.
Об этом рассказал начальник Департамента миграционной полиции Национальной полиции Украины Сергей Пантелеев.
Как рассказал Пантелеев, большинство нелегальных мигрантов составляли граждане Бангладеш, Турции, Афганистана и Индии.
По его словам, в прошлом году правоохранители составили более 78 тыс. админпротоколов за правонарушения, совершенные иностранцами. Наибольшее их количество было совершено гражданами Молдовы, Азербайджана, РФ, Беларуси, Турции.
По его словам, в прошлом году правоохранители составили более 78 тыс. админпротоколов за правонарушения, совершенные иностранцами. Наибольшее их количество было совершено гражданами Молдовы, Азербайджана, РФ, Беларуси, Турции.
По его словам, в 2021 году задержали уже почти 70 нелегальных мигрантов.
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