В Департаменте миграционной полиции рассказали о мигрантах и их правонарушениях

11:12 25 Март Киев, Украина

Только на протяжении января-марта текущего года было задержано свыше 70 нелегальных мигрантов, большинство из них оказались выходцами из Бангладеш, Турции, Афганистана и Индии.

Об этом рассказал начальник Департамента миграционной полиции Национальной полиции Украины Сергей Пантелеев.

"Совместно с пограничниками мы задержали 400 нелегальных мигрантов в составе 93 групп, которые заехали к нам, используя различные схемы. Они некоторое время здесь пожили, но потом сделали попытки переместиться в страны Евросоюза", - сообщил Пантелеев.

Как рассказал Пантелеев, большинство нелегальных мигрантов составляли граждане Бангладеш, Турции, Афганистана и Индии.



По его словам, в прошлом году правоохранители составили более 78 тыс. админпротоколов за правонарушения, совершенные иностранцами. Наибольшее их количество было совершено гражданами Молдовы, Азербайджана, РФ, Беларуси, Турции.

"Было сообщено о подозрении в совершении тяжких и особо тяжких преступлений около 1700 иностранцам. Это ограбление, разбой, похищение авто, кражи (квартирные и карманные в транспорте), даже убийства и причинение тяжких телесных повреждений. Наибольшее количество таких преступлений зафиксировано на территории Одесской, Днепропетровской, Харьковской областей и в Киеве", - сообщил Пантелеев.

По его словам, в 2021 году задержали уже почти 70 нелегальных мигрантов.