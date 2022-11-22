В деоккупированном Купянске разоблачили коллаборантку-педагога

В освобожденном от захватчиков Купянске Харьковской области задержана очередная коллаборантка – директор лицея, внедрявшая российские стандарты образования.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в лицее в г. Купянска было изъято более 5 тысяч российских учебников и аттестаты о неполном общем среднем образовании российского образца, подписанные так называемым "главой военно-гражданской администрации Харьковской области", теперь в прокуратуре сообщают педагоге, заказавшей эту партию учебников.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в лицее в г. Купянска было изъято более 5 тысяч российских учебников и аттестаты о неполном общем среднем образовании российского образца, подписанные так называемым "главой военно-гражданской администрации Харьковской области", теперь в прокуратуре сообщают педагоге, заказавшей эту партию учебников.
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