В деоккупированном Купянске разоблачили коллаборантку-педагога

17:43 22 ноября Киев, Украина

В освобожденном от захватчиков Купянске Харьковской области задержана очередная коллаборантка – директор лицея, внедрявшая российские стандарты образования.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в лицее в г. Купянска было изъято более 5 тысяч российских учебников и аттестаты о неполном общем среднем образовании российского образца, подписанные так называемым "главой военно-гражданской администрации Харьковской области", теперь в прокуратуре сообщают педагоге, заказавшей эту партию учебников.
 
"Главным "модератором" внедрения российского образования стала директор этого лицея. Так, перед учебным годом педагог получила от оккупационной администрации учебники российского образца для учащихся 1-11 классов. Чтобы учителя "имели возможность преподавать" по российским стандартам и методикам образования, директор лицея направила учителей начальных классов на "повышение квалификации" в г. Курск рф", - говорится в сообщении.