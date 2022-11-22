В деоккупированном Купянске разоблачили коллаборантку-педагога

"Главным "модератором" внедрения российского образования стала директор этого лицея. Так, перед учебным годом педагог получила от оккупационной администрации учебники российского образца для учащихся 1-11 классов. Чтобы учителя "имели возможность преподавать" по российским стандартам и методикам образования, директор лицея направила учителей начальных классов на "повышение квалификации" в г. Курск рф", - говорится в сообщении.