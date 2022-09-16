В деоккупированном Изюме началась эксгумация тел на локациях массового захоронения

16:23 16 сентября Киев, Украина

На деоккупированной Харьковщине в городе Изюм началась эксгумация тел на локациях массового захоронения.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"В городе Изюм Харьковской области в рамках операции по розыску погибших во главе с уполномоченным по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олегом Котенко началась эксгумация тел на локациях массового захоронения", - говорится в сообщении.

По словам Котенко, одну из локаций они обнаружили по видео, которое в свободный доступ выложили россияне.



Для безопасной эксгумации территория была зачищена, поскольку сохранялась высокая вероятность минной опасности.

"В настоящее время мы работаем над эксгумацией тел военнослужащих. Затем тела будут переданы экспертам для последующей идентификации лиц погибших. К сожалению, это только начало нашей работы здесь, сколько локаций еще будет найдено на деоккупированных территориях, пока не известно, но суровая реальность указывает на то, что количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию", - отметил Котенко.

В то же время, по словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, только за неделю на деоккупированной территории Харьковской области обнаружили тела около 50 погибших гражданских. При этом он подчеркнул, что эта цифра - без учета массовых захоронений, откуда тела еще не эксгумированы. Характер телесных повреждений, причины смерти должны установить эксперты, но это работа не на одну неделю, говорит Клименко.