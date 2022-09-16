В деоккупированном Изюме началась эксгумация тел на локациях массового захоронения

На деоккупированной Харьковщине в городе Изюм началась эксгумация тел на локациях массового захоронения.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
По словам Котенко, одну из локаций они обнаружили по видео, которое в свободный доступ выложили россияне.
Для безопасной эксгумации территория была зачищена, поскольку сохранялась высокая вероятность минной опасности.
Для безопасной эксгумации территория была зачищена, поскольку сохранялась высокая вероятность минной опасности.
В то же время, по словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, только за неделю на деоккупированной территории Харьковской области обнаружили тела около 50 погибших гражданских. При этом он подчеркнул, что эта цифра - без учета массовых захоронений, откуда тела еще не эксгумированы. Характер телесных повреждений, причины смерти должны установить эксперты, но это работа не на одну неделю, говорит Клименко.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии