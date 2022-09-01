В День Независимости Украины рф обстреляла 58 населенных пунктов

11:30 25 августа Киев, Украина

Российские войска активизировались в День Независимости Украины. За минувшие сутки россияне обстреляли 58 населенных пунктов.

Об этом в четверг, 25 августа, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"За минувшие сутки полиция зафиксировала обстрелы 58 населенных пунктов – это значительно выше, чем обычно. В результате таких обстрелов погибают и травмируются десятки человек", - отметил Енин.

Также в результате ракетного удара по железнодорожной станции на Днепропетровщине погибли по меньшей мере 22 человека.



По словам Енина, за прошедшие сутки по Украине прокатилась и волна фейковых минирований.

"Телефонные террористы минировали железнодорожные вокзалы в Виннице, Ровно, Хмельницком. Анонимные сообщения поступали о минировании объектов и во Львове, Мукачево, Днепре. Всего подразделения полиции получили 17 таких сообщений, в которых говорилось о минировании 118 объектов. Общее количество эвакуированных составила почти 3800 человек", – отметил Енин.