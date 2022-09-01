В День Независимости Украины рф обстреляла 58 населенных пунктов

Российские войска активизировались в День Независимости Украины. За минувшие сутки россияне обстреляли 58 населенных пунктов.
Об этом в четверг, 25 августа, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
Также в результате ракетного удара по железнодорожной станции на Днепропетровщине погибли по меньшей мере 22 человека.
По словам Енина, за прошедшие сутки по Украине прокатилась и волна фейковых минирований.
По словам Енина, за прошедшие сутки по Украине прокатилась и волна фейковых минирований.
По его словам, 24 августа саперы продолжили очищать территории от взрывоопасных предметов по всем деоккупированным направлениям. В частности, в Киевской области продвинулись на дополнительные 32 га. В Сумской, Черниговской и Черкасской областях работа измеряется гектарами.
Ранее сообщалось, что на День Независимости воздушная тревога объявлялась 189 раз.
Ранее сообщалось, что на День Независимости воздушная тревога объявлялась 189 раз.
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