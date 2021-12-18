В Дарницком районе Киева неизвестные выкрали деньги с банкомата: полиция ввела спецоперацию

В Киеве, в Дарницком районе, были выкрадены деньги из банкомата. Полиция Киева начала спецоперацию по задержанию лиц причастных к грабежу, а также выясняет все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию Киева, 30 ноября, поступил звонок, в котором говорилось о повреждениях банкомата в Дарницком районе. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

На месте оперативниками предварительно было установлено, что двое мужчин подорвали банкомат взрывчатым веществом, выкрали кассеты с деньгами и скрылись с места преступления.

Сейчас полиция Киева направила максимум усилий, чтобы определить личности злоумышленников и провести задержание. В столице введена специальная полицейская операция.

По факту происшествия полиция открыла уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оперативники проводят следственные работы.