В Черновицкой области вспыхнул пожар в национальном природном парке - ГСЧС

В Черновицкой области продолжаются усилия по ликвидации пожара, который вспыхнул на территории национального природного парка.
Информацию об этом предоставила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
По данным ГСЧС, утром 31 октября в селе Подзахаричи Вижницкого района произошло возгорание лесной подстилки на площади примерно 4 гектара. Важно подчеркнуть, что в настоящее время нет информации о угрозе населенным пунктам со стороны пожара.
Спасатели и экстренные службы продолжают активно работать на месте происшествия для тушения пожара и предотвращения его распространения.
Информацию об этом предоставила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
По данным ГСЧС, утром 31 октября в селе Подзахаричи Вижницкого района произошло возгорание лесной подстилки на площади примерно 4 гектара. Важно подчеркнуть, что в настоящее время нет информации о угрозе населенным пунктам со стороны пожара.
Спасатели и экстренные службы продолжают активно работать на месте происшествия для тушения пожара и предотвращения его распространения.
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